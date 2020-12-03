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Флагманский смартфон Google загорелся на видео во время теста на прочность
Но в целом, вроде как, устройство оказалось достаточно “живучим”
Популярный YouTube-блогер JerryRigEverything опубликовал новый ролик. В нем он провел стандартный тест на прочность Google Pixel 5, который закончился не совсем типичным образом - флагманский смартфон поискового гиганта загорелся прямо во время испытаний.
Зак Нельсон (так зовут ютубера) сначала проверил защитные стекла экрана и фронтальной камеры девайса, после чего перешел на заднюю крышку. Когда сканер отпечатка пальцев перестал как-либо реагировать на действия блогера, он решил убедиться в частичном использовании пластика при изготовлении смартфона. И именно в этот момент, когда Нельсон усердно орудовал ножом, Google Pixel 5 сначала задымился, а затем и вовсе перестал работать.
Отметим, что JerryRigEverything признал смартфон достаточно прочным. Если бы не инцидент с загоранием, возможно, он получил бы одну из наивысших оценок.