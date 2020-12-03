Флагманский смартфон Google загорелся на видео во время теста на прочность

Зак Нельсон (так зовут ютубера) сначала проверил защитные стекла экрана и фронтальной камеры девайса, после чего перешел на заднюю крышку. Когда сканер отпечатка пальцев перестал как-либо реагировать на действия блогера, он решил убедиться в частичном использовании пластика при изготовлении смартфона. И именно в этот момент, когда Нельсон усердно орудовал ножом, Google Pixel 5 сначала задымился, а затем и вовсе перестал работать.