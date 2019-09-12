Ferra
Телефоны
Сегодня 06:13

Флагманский смартфон Google засветился в обзоре за месяц до выхода

Что интересно, на видео предпродажный образец, а не прототип
Google Pixel — пожалуй, самый “утекаемый” смартфон за всю историю. Google как будто бы настолько не беспокоится о конфиденциальности собственных разработок, что прошлогодний Google Pixel 3 XL, например, оказался на руках у блогеров чуть ли не за полгода до анонса устройства. Подобная участь, пускай и не столь преждевременно, постигла новое поколение смартфонов от поискового гиганта.

На YouTube был выпущен первый видеообзор Google Pixel 4. Произошло это накануне, на YouTube-канале вьетнамского видеоблогера AnhEm TV. В видео можно разглядеть устройство со всех сторон и понаблюдать за тем, как он ведет себя при повседневном использовании. По слова блогера, смартфон был куплен в магазине D Store Mobile, который еще несколько дней назад объявил о продаже смартфона. Что важно — магазин предлагает предпродажный образец, то есть речь идет не о прототипе, как это было в прошлом году.

Напомним, что судя по последним утечкам, анонс Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL должен состояться уже 15 октября. Старт начала продаж, судя по опыту прошлых лет, состоится до конца октября.

Самое читаемое