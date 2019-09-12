Флагманский смартфон Google засветился в обзоре за месяц до выхода

На YouTube был выпущен первый видеообзор Google Pixel 4. Произошло это накануне, на YouTube-канале вьетнамского видеоблогера AnhEm TV. В видео можно разглядеть устройство со всех сторон и понаблюдать за тем, как он ведет себя при повседневном использовании. По слова блогера, смартфон был куплен в магазине D Store Mobile, который еще несколько дней назад объявил о продаже смартфона. Что важно — магазин предлагает предпродажный образец, то есть речь идет не о прототипе, как это было в прошлом году.

Напомним, что судя по последним утечкам, анонс Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL должен состояться уже 15 октября. Старт начала продаж, судя по опыту прошлых лет, состоится до конца октября.