Флагманский смартфон Honor 20 Pro изучили в подробностях до анонса

По данным источника, Honor 20 Pro предложат в четырёх цветовых вариантах с необычным эффектом переливов света и прятать такую красоту под чехол будет просто преступлением.

Также отмечается 32-мегапиксельная фронтальная камера в точечном отверстии в 6,26-дюймовом дисплее. Сканер отпечатков пальцев не интегрирован с дисплеем, а вынесен на правую грань. Основная камера сочетает четыре модуля для съёмки — основной с сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и апертурой f/1.4, затем широкоугольным модулем, телефото модулем с 3-кратным оптическим зумом и дополнительным модулем для макро-съёмки. ToF-датчик отсутствует, но есть лазерный автофокус.

Глобальная презентация смартфонов серии Honor 20 состоится в Лондоне 21 мая 2019 года.