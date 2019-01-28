Флагманский смартфон Honor Magic 3 получит полностью новый дизайн

В сети появились фотографии и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Honor Magic 3, пока не представленном производителем официально. Их опубликовал ресурс iGeekPhone со ссылкой на китайские источники.

Он приходит на смену прошлогоднему смартфону-слайдеру Honor Magic 2 со сдвикающимся вниз экраном, открывающим доступ к тройной фронтальной камере. По данным источника, Honor Magic 3 получит полностью новый дизайн. Фронтальная камера будет выдвигаться вверх в отдельном небольшом модуле. Первым серийным смартфоном в таком дизайне стал Vivo NEX, вышедший летом прошлого года.