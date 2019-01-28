Флагманский смартфон Honor Magic 3 получит полностью новый дизайн

В сети появились фотографии и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Honor Magic 3, пока не представленном производителем официально. Их опубликовал ресурс iGeekPhone со ссылкой на китайские источники.
Он приходит на смену прошлогоднему смартфону-слайдеру Honor Magic 2 со сдвикающимся вниз экраном, открывающим доступ к тройной фронтальной камере. По данным источника, Honor Magic 3 получит полностью новый дизайн. Фронтальная камера будет выдвигаться вверх в отдельном небольшом модуле. Первым серийным смартфоном в таком дизайне стал Vivo NEX, вышедший летом прошлого года.
Смартфон оснащается двойной фронтальной камерой 20+8 Мп, тройной основной камерой 48+20+8 Мп, флагманским процессором Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается поддержка сотовых сетей пятого поколения.
Официальный дебют Honor Magic 3 ожидается во втором квартале 2019 года. Продажи должны начаться в ноябре или декабре. Стартовая цена для базовой модели составит 593 доллара.