Флагманский смартфон HONOR Magic7 Pro с 5850 мАч и 8 Elite будет стоить в РФ от 140 тысяч рублей

По данным инсайдера, смартфон будет доступен в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, который делает его самым мощным устройством Honor на данный момент.

Продажи Honor Magic 7 Pro в России стартуют в первой неделе марта — ориентировочно 4 или 6 числа. По словам источника, чтобы привлечь покупателей, ритейлеры предложат скидки и подарки на старте продаж.

Honor Magic 7 Pro был представлен в Китае в ноябре 2024 года. Смартфон получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и рекордной максимальной яркостью 5000 нит. Основная камера включает три модуля: 200 МП, 50 МП и ещё один 50-мегапиксельный сенсор с телефотокамерой.