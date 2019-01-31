Флагманский смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой уже можно купить в России

Компания Huawei начала продажи в России смартфона Honor View 20, ранее вышедшего в Китае под названием Honor V20 (обзор). Это первый смартфон компании с «дырявым» дисплеем — небольшим 4,5-мм вырезом под фронтальную камеру.

Он доступен по цене 37 990 рублей за версию 6+128 ГБ в чёрном и синем цвете, а также по цене 44 990 рублей за 8+256 ГБ в синем и красном.