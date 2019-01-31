Флагманский смартфон Honor с 48-мегапиксельной камерой уже можно купить в России

Компания Huawei начала продажи в России смартфона Honor View 20, ранее вышедшего в Китае под названием Honor V20 (обзор). Это первый смартфон компании с «дырявым» дисплеем — небольшим 4,5-мм вырезом под фронтальную камеру.
Он доступен по цене 37 990 рублей за версию 6+128 ГБ в чёрном и синем цвете, а также по цене 44 990 рублей за 8+256 ГБ в синем и красном.
Основой тыльной камеры стал 48-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony IMX586, анонсированный летом. Предусмотрена поддержка функции 48MP AI HDR, которая позволит создавать 48-мегапиксельные снимки с использованием системы искусственного интеллекта. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2310 пикселей), фронтальной камерой на 25 Мп, основной двойной камерой на 48 Мп и с 3D TOF-датчиком, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
Аппаратной основой стал флагманский процессор Kirin 980, уже использующийся в смартфонах Huawei Mate 20 и Honor Magic 2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.