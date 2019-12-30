Флагманский смартфон Huawei без Google Play установил рекорд продаж

Судя по имеющейся информации, Huawei Mate 30 на текущий момент продан количестве около 12 млн единиц, при этом только за последний месяц было реализовано свыше 5 млн устройств. Учитывая, что смартфон не имеет поддержки как Google Сервисов, так и, как следствие, магазина приложений Google Play, китайский техногигант смог сделать невозможное и заинтересовать покупателя достаточно “кастрированным” в общепринятом понимании смартфоном.

Что интересно, изначально компания заявляла о планах продать 20 млн единиц устройства, но с учетом последних данных, вполне вероятно, что компания не только выполнит, но и перевыполнит собственные планы.