Флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro разобрали всего через сутки после анонса

Эксперты прошлись по всем этапам процесса и подробно рассмотрели компоненты девайса. Одним из наиболее интересных моментов стал чипсет Kirin, который Huawei не удосужилась подтвердить на момент анонса. Скорее всего, речь идёт о модели Kirin 9000s.

Не менее заметной частью смартфона стал и отдельный чип, обеспечивающий спутниковую связь. В отличие от iPhone 14, который использует хитроумный обходной путь для отправки текстовых сообщений экстренным службам через спутник, решение в Mate 60 Pro кажется более продвинутым.