Флагманский смартфон Huawei оказался выгоднее при перепродаже, чем iPhone

Специалисты Huishoubao провели свежее исследование, которое показало, что флагманский Huawei Mate 40 Pro+ сохранил свою стоимость лучше, чем iPhone. Как пишет MyDrivers, по итогам 2020 года китайский аппарат получил коэффициент 76,68, в то время как iPhone 12 Pro, занявший второе место, может похвастаться лишь 75,73 баллами. Третье место досталось ещэ одному устройство от Huawei — Huawei Mate 40 Pro (71,11 баллов).

Что интересно, первая десятка Huishoubao показала, что смартфоны китайского IT-гиганта в целом более выгодны при перепродаже — в рейтинге разместились сразу шесть устройств Huawei. Также в топе три смартфона Apple и один аппарат Xiaomi — Mi 10 Ultra.