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Флагманский смартфон Huawei оказался выгоднее при перепродаже, чем iPhone

Настоящий разрыв шаблона
В народе сложился стереотип, что смартфоны Apple самые выгодне к покупке, так как со временем меньше остальных теряют в цене при перепродаже. Но, как оказалось, это не совсем так.
Флагманский смартфон Huawei оказался выгоднее при перепродаже, чем iPhone

Специалисты Huishoubao провели свежее исследование, которое показало, что флагманский Huawei Mate 40 Pro+ сохранил свою стоимость лучше, чем iPhone. Как пишет MyDrivers, по итогам 2020 года китайский аппарат получил коэффициент 76,68, в то время как iPhone 12 Pro, занявший второе место, может похвастаться лишь 75,73 баллами. Третье место досталось ещэ одному устройство от Huawei — Huawei Mate 40 Pro (71,11 баллов).

Что интересно, первая десятка Huishoubao показала, что смартфоны китайского IT-гиганта в целом более выгодны при перепродаже — в рейтинге разместились сразу шесть устройств Huawei. Также в топе три смартфона Apple и один аппарат Xiaomi — Mi 10 Ultra.