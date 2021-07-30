Флагманский смартфон Huawei оказался выгоднее при перепродаже, чем iPhone

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Флагманский смартфон Huawei оказался выгоднее при перепродаже, чем iPhoneНастоящий разрыв шаблона
В народе сложился стереотип, что смартфоны Apple самые выгодне к покупке, так как со временем меньше остальных теряют в цене при перепродаже. Но, как оказалось, это не совсем так.
Специалисты Huishoubao провели свежее исследование, которое показало, что флагманский Huawei Mate 40 Pro+ сохранил свою стоимость лучше, чем iPhone. Как пишет MyDrivers, по итогам 2020 года китайский аппарат получил коэффициент 76,68, в то время как iPhone 12 Pro, занявший второе место, может похвастаться лишь 75,73 баллами. Третье место досталось ещэ одному устройство от Huawei — Huawei Mate 40 Pro (71,11 баллов).
Что интересно, первая десятка Huishoubao показала, что смартфоны китайского IT-гиганта в целом более выгодны при перепродаже — в рейтинге разместились сразу шесть устройств Huawei. Также в топе три смартфона Apple и один аппарат Xiaomi — Mi 10 Ultra.