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Флагманский смартфон Huawei P50 Pro лишится нововведений предшественников
Возможно, это даже к лучшему
Не успел начаться новый год, как в сети начали появляться первые утечки касательно грядущих новинок. Так, например, авторитетный интернет-инсайдер сообщил, что флагманский смартфон Huawei P50 Pro лишится нововведений предшественников.
В качестве источника слива выступает OnLeaks, который неоднократно сливал важные данные о будущих смартфонах задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он заявил, что в грядущий Huawei P50 Pro вернутся физические кнопки управления громкостью. Также устройство получит одинарную фронтальную камеру и традиционный разговорный динамик, а не систему костной проводимости, передаёт GSMArena. Последняя особенность была внедрена в серию ещё во времена P40.
Напомним, что согласно последним данным, новинка от Huawei будет работать на базе процессора Kirin 9000 и получит дисплеи от LG и Samsung. Когда именно устройство покажут — неизвестно. Но, судя по опыту прошлых лет, случится это уже в районе марта-месяца.