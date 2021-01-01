Флагманский смартфон Huawei P50 Pro лишится нововведений предшественников

В качестве источника слива выступает OnLeaks, который неоднократно сливал важные данные о будущих смартфонах задолго до их официального анонса. Вот и на этот раз он заявил, что в грядущий Huawei P50 Pro вернутся физические кнопки управления громкостью. Также устройство получит одинарную фронтальную камеру и традиционный разговорный динамик, а не систему костной проводимости, передаёт GSMArena. Последняя особенность была внедрена в серию ещё во времена P40.