Флагманский смартфон Huawei P50 Pro полностью рассекретили за сутки до презентации

Как отмечает портал Gizmochina, P50 Pro 4G получил процессор Kirin 9000 SoC и ОЗУ ёмкостью 8 ГБ. На выбор предлагаются комплектации с 255 и 512 Гб внутренней памяти, а увеличить её можно с помощью внешней карты NM, до 256 Гб.

Гаджет имеет 6,6" OLED-дисплей с разрешением 2700 x 1228 точек (450ppi), частотой обновления 120 Гц и тач-сенсором 300 Гц.

Также заявленное устройство имеет переднюю селфи-камеру в 13 мегапикселей. Блок тыльных камер будет состоять из четырёх сенсоров: 50-мегапиксельного основного, 64-мегапиксельного телеобъектива, (с 3,5-кратным оптическим зумом, 100-кратным цифровым, а также оптической стабилизацией изображения), 40-мегапиксельного монохромного и 13-мегапиксельного сверхширокого.

Смартфон получил водозащиту в соответствии с сертификатом IP68. Также отмечается, что сканер отпечатков пальцев расположен в дисплее.