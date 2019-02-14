Флагманский смартфон LG G8 ThinQ использует дисплей в качестве динамика

Компания LG Electronics рассекретила ещё одну особенность своего нового флагманского смартфона LG G8 ThinQ. В нём будет использоваться технология под названием Crystal Sound OLED.

Она позволяет использовать OLED-дисплей в качестве усилителя звука. Фактически, дисплей исполняет роль мембраны и вибрирует всей поверхностью, издавая звук.

В режиме громкой связи через нижний динамик воспроизводится бас. В результате, создаётся двухканальный звук с использованием нижнего динамика и верхней части дисплея. Разработка создавалась совместно с известным аудиобрендом Meridian.

Согласно более ранним утечкам, LG G8 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9. Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. По слухам, к смартфону будет прилагаться чехол с вспомогательным подключаемым экраном. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Размер смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и решётка динамика. Слева есть аппаратная кнопка для Google Assistant.

Анонс ожидается 24 февраля к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.