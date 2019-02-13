Флагманский смартфон LG G8 ThinQ появился на изображениях

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал качественный рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G8 ThinQ, пока не представленного производителем официально.

Смартфон показан на изображении со всех сторон. На рендере видны главные особенности дизайна LG G8 ThinQ — большой вырез дисплея, заметные рамки, двойная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ранее LG уже подтвердила, что фронтальная камера получит поддержку 3D-сканирования Time-of-Flight (ToF). Её тоже хорошо видно на изображении.

Согласно более ранним утечкам, LG G8 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9. Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. По слухам, к смартфону будет прилагаться чехол с вспомогательным подключаемым экраном. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Размер смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и решётка динамика. Слева есть аппаратная кнопка для Google Assistant.

Анонс ожидается 24 февраля к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.