Флагманский смартфон Microsoft с двумя дисплеями продаётся в два раза дешевле изначальной цены

Несмотря на это, сам флагманский аппарат получился достаточно интересным. И тем приятнее, что прямо сейчас Microsoft продаёт смартфон с 50%-скидкой. Правда, пока что речь идёт лишь о британском рынке, отмечает GSMArena.

Так, если изначально за Surface Duo в Великобритании просили 1400 фунтов стерлингов, то сейчас устройство можно купить всего лишь за 679 фунтов за версию на 128 ГБ постоянной памяти. За версию на 256 ГБ попросят 729 фунтов.