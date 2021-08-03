Флагманский смартфон Microsoft с двумя дисплеями продаётся в два раза дешевле изначальной цены

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Флагманский смартфон Microsoft с двумя дисплеями продаётся в два раза дешевле изначальной ценыНеплохое предложение, особенно для любителей необычных устройств
Проект Microsoft Surface Duo сложно назвать удачным. Телефон с двумя дисплеями вышел в переходный для компании период: она отказывалась от идеи создания Windows 10X, уже вовсю готовила анонса Windows 11 и т.д.
Несмотря на это, сам флагманский аппарат получился достаточно интересным. И тем приятнее, что прямо сейчас Microsoft продаёт смартфон с 50%-скидкой. Правда, пока что речь идёт лишь о британском рынке, отмечает GSMArena.
Так, если изначально за Surface Duo в Великобритании просили 1400 фунтов стерлингов, то сейчас устройство можно купить всего лишь за 679 фунтов за версию на 128 ГБ постоянной памяти. За версию на 256 ГБ попросят 729 фунтов.
Напомним, что в основу аппарат лёг чип Snapdragon 855, а ёмкость его аккумулятора составляет 3566 мАч. Есть даже поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.