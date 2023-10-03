Флагманский смартфон OnePlus 11R перевыпустили в корпусе из веганской кожи

Флагманский смартфон OnePlus 11R перевыпустили в корпусе из веганской кожиВыглядит свежо
OnePlus недавно анонсировала запуск нового красного варианта своего флагманского смартфона OnePlus 11R в Индии.
Подтверждено, что новинка будет официально представлена уже 7 октября. Красный вариант получил официальное название OnePlus 11R 5G Solar Red Edition.
Его особенностью является задняя панель из веганской кожи с декоративным швом по бокам. Ранее, в апреле, компания представила этот цвет для ограниченной версии OnePlus Ace 2 Genshin Impact.
Помимо дизайна, смартфон порадует своими характеристиками: до 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. OnePlus 11R 5G также оснащён 6,74-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1450 нит.
Камера включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макромодуль и 16-мегапиксельную фронталку.
В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и система охлаждения с восемью каналами.