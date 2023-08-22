Флагманский смартфон OnePlus 12 откажется от AMOLED-дисплеев Samsung

По свежим данным от инсайдера Digital Chat Station, новинка будет представлена раньше обычного, возможно, уже в ноябре или декабре 2023 года.

Однако самой интересной деталью стало то, что OnePlus 12, вероятно, не будет использовать экраны Samsung AMOLED E6. Вместо этого в текущих прототипах устройства используются «скруглённые 2K-панели отечественного производства».

Предполагается, что речь идёт о новых дисплеях BOE Q10.

Что касается других характеристик, ожидается, что новинка OnePlus будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с 16/24 ГБ оперативной памяти, тройной камерой с 50-мегапиксельным главным сенсором, а также батареей на 5400 мАч с возможностью быстрой зарядки на мощности до 100 Вт.