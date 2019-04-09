Флагманский смартфон OnePlus 7 красуется с выдвижной селфи-камерой

Китайская оптовая площадка DHgate.com опубликовала подборку изображений готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем официально. Источником стали производители чехлов.

Рендеры демонстрируют большой дисплей почти без рамок и вырезов с самым высоким в серии соотношением площади экрана к площади передней панели. Также хорошо видна главная особенность модели — небольшой выдвижной модуль с фронтальной камерой. На задней панели расположена тройная основная камера с вертикальной организацией, а сканера отпечатков на ней нет.