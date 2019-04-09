Флагманский смартфон OnePlus 7 красуется с выдвижной селфи-камерой

Китайская оптовая площадка DHgate.com опубликовала подборку изображений готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем официально. Источником стали производители чехлов.
Рендеры демонстрируют большой дисплей почти без рамок и вырезов с самым высоким в серии соотношением площади экрана к площади передней панели. Также хорошо видна главная особенность модели — небольшой выдвижной модуль с фронтальной камерой. На задней панели расположена тройная основная камера с вертикальной организацией, а сканера отпечатков на ней нет.
Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Объём оперативной памяти составит 6 ГБ, а ёмкость аккумулятора — 4150 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.
Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, но поддержки сотовых сетей пятого поколения данная модель не получит. Первым 5G-смартфоном OnePlus станет другая модель. Глава компании также уже подтвердил, что смартфон не получит беспроводной зарядки.
Официальный дебют OnePlus 7 ожидается в мае-июне 2019 года, цена — 494-565 долларов.