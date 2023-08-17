Флагманский смартфон Realme GT 5 сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 10 минут

Сообщается, что одной из главных фишек новинки станет технология быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Благодаря ей аккумулятор смартфона сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 10 минут.

Что интересно, это вовсе не первый смартфон Realme с такой мощной зарядкой. Ранее компания уже использовала технологию 240 Вт в других моделях, таких как Realme GT Neo 5.

Новый Realme GT 5 будет оснащён OLED-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2, а объём оперативной памяти может достигать 24 ГБ.