Флагманский смартфон realme GT 8 Pro уже в РФ: 7000 мАч, 120 Вт зарядка и камера Ricoh GR

Флагманский смартфон realme GT 8 Pro уже в РФ: 7000 мАч, 120 Вт зарядка и камера Ricoh GRТоповое устройство бренда
Флагманский realme GT 8 Pro официально вышел в России. Смартфон предлагает топовую начинку: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарею на 7000 мАч с зарядкой 120 Вт.
Более того, устройство впервые для устройство бренда за пределами Китая принесло и беспроводную зарядку на 50 Вт. Аппарат набирает более 4 млн баллов в AnTuTu и поддерживает высокую частоту кадров в играх благодаря системе ИИ-ускорения.
Главная особенность — камера, созданная совместно с Ricoh GR. Основной модуль Sony IMX906 дополняет 200-Мп телеобъектив с крупным сенсором Samsung HP5 и 3× оптическим зумом.
Есть режимы Ricoh GR, цветовые профили и продвинутые видеоформаты, включая Dolby Vision 4K 120 fps. GT 8 Pro получил уникальную сменную панель камеры: пользователи могут менять форму и цвет декора. Версия Dream Edition выполнена в стиле Aston Martin.
Смартфон уже доступен в DNS и онлайн-магазинах по цене:
- 12/256 ГБ — 99 999 рублей;
- 16/512 ГБ — 109 999 рублей;
- Dream Edition — 119 999 рублей.