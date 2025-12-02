Флагманский смартфон realme GT 8 Pro уже в РФ: 7000 мАч, 120 Вт зарядка и камера Ricoh GR

Более того, устройство впервые для устройство бренда за пределами Китая принесло и беспроводную зарядку на 50 Вт. Аппарат набирает более 4 млн баллов в AnTuTu и поддерживает высокую частоту кадров в играх благодаря системе ИИ-ускорения.

Главная особенность — камера, созданная совместно с Ricoh GR. Основной модуль Sony IMX906 дополняет 200-Мп телеобъектив с крупным сенсором Samsung HP5 и 3× оптическим зумом.