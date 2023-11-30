Флагманский смартфон Realme GT5 Pro получит 50 Вт беспроводную зарядку и цену ниже $500

Согласно надежным источникам, новинка будет стоить около $490. За эту цену покупатели получат устройство с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с датчиком Sony IMX890.

Информация об этом устройстве была раскрыта Digital Chat Station, известным своей точностью в подобных утечках.

Официальные тизеры также подтвердили, что GT5 Pro станет первым смартфоном компании, поддерживающим беспроводную зарядку с впечатляющей скоростью в 50 Вт.

Чтобы справиться с высокими требованиями к производительности, Realme внедрила в GT5 Pro систему охлаждения VC и слоистые материалы общей площадью 12000 кв. мм.