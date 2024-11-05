Флагманский смартфон Realme GT7 Pro представлен официально

Флагманский смартфон Realme GT7 Pro представлен официальноЦена оказалась очень приятной
Устройство получило 6.78-дюймовый дисплей Eco2 OLED Plus от Samsung, который отличается высокой энергоэффективностью и пиковой яркостью до 6000 нит.
Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 оснащена оптической стабилизацией и поддерживает искусственный интеллект для обработки снимков. Дополнительные камеры включают 50-мегапиксельный и 8-мегапиксельный модули.
Смартфон защищён от воды и пыли (IP68/69) и поддерживает подводную съёмку. Работает Realme GT7 Pro на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Устройство получило аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 120 Вт.
Объём оперативной памяти варьируется от 12 до 16 ГБ, а встроенной памяти — от 256 ГБ до 1 ТБ. В Китае цены начинаются с $505 и доходят до $675.