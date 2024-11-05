Флагманский смартфон Realme GT7 Pro представлен официально

Смартфон защищён от воды и пыли (IP68/69) и поддерживает подводную съёмку. Работает Realme GT7 Pro на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. Устройство получило аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 120 Вт.

Объём оперативной памяти варьируется от 12 до 16 ГБ, а встроенной памяти — от 256 ГБ до 1 ТБ. В Китае цены начинаются с $505 и доходят до $675.