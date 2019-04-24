Флагманский смартфон с 10-кратным зумом выходит за пределы Китая

Оба смартфона получили до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android Pie с оболочкой ColorOS 6.

Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах — чёрном и синем. В Европе Oppo Reno предлагается за 499 евро, продажи начнутся 10 мая, Oppo Reno 10x Zoom — за 799 евро с начала июня, также есть Oppo Reno 5G за 899 евро с мая.