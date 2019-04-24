Флагманский смартфон с 10-кратным зумом выходит за пределы Китая

Компания Oppo провела сегодня в Цюрихе международную презентацию смартфонов серии Oppo Reno. Они уже были представлены для китайского рынка, а теперь выходят за пределы Китая.
Модель получила сразу две особенности — выдвигающийся характерным углом модуль селфи-камеры и перископный телефото модуль у основной камеры с 10-кратным зумом.
Смартфон предлагается в двух разных версиях — флагманской Reno 10x Zoom Edition и стандартной Reno. Стандартная версия Reno предлагает 6,4-дюймовый AOLED-экран разрешением Full HD +, процессор Snapdragon 710, а второй модуль в основной камере у него широкоугольный на 5 Мп.
Reno 10x Zoom Edition отличается 6,6-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 855 и третьим перископным телефото модулем на 8 Мп и вторым широкоугольным на 8 Мп в основной камере. Охватываются фокусные расстояния от 15:9 мм до 159 мм, что даёт 10-кратный оптический зум.
Оба смартфона получили до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельный основной сенсор, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенный прямо в экран сканер отпечатков пальцев, операционную систему Android Pie с оболочкой ColorOS 6.
Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах — чёрном и синем. В Европе Oppo Reno предлагается за 499 евро, продажи начнутся 10 мая, Oppo Reno 10x Zoom — за 799 евро с начала июня, также есть Oppo Reno 5G за 899 евро с мая.
В России пока известна судьба только базовой версии Oppo Reno. Смартфон станет доступен для предзаказа с 10 по 16 мая по цене 39 990 рублей за версию 6+256 ГБ. Информация о стоимости Oppo Reno 10x Zoom и начале продаж этой модели станет доступна позже.