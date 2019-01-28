Флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ на качественном живом фото

В сети появилась новая живая фотография готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, пока не представленного производителем официально. Им поделился профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек.

На фото показан Galaxy S10+ в рабочем состоянии. На нём хорошо видны основные особенности дизайна — дисплей Infinity O с небольшим овальным вырезом под фронтальную камеру и тонкие рамки. Также можно разглядеть, что камера в вырезе двойная.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как ожидается, цены на Galaxy S10 стартуют от 780 евро за версию Lite и достигают 1600 евро за версию Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.