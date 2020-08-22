Флагманский смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном показали на видео

Так, судя по видео, Samsung делает большую ставку на экраны смартфона - в меньшей степени на внешний и в большей на внутренний. Также компания демонстрирует в ролике то, как выглядит интерфейс приложения камеры, а также качественное улучшение многозадачности.

Напомним, что Galaxy Z Fold 2 5G относится к самому премиальному сегменту смартфонов Samsung - стоимость новинки находится на уровне в 2 тыс долларов! При этом судя по тому, что компания открыто заявляет о планах продать более 500 тыс единиц новинки, можно сделать вывод, что внутри корейского гиганта делают немалую ставку на сегмент гибких девайсов.