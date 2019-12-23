Флагманский смартфон Samsung признали главным провалом десятилетия в сфере технологий

В общей сложности в список попало 84 технологии или явления, смерть которых оказалась “тяжелой, часто веселой, но необходимой для того, чтобы привести нас туда, где мы находимся сегодня”. Но самое интересное, что главным разочарованием среди гаджетов в данном рейтинге оказался один из самых “горячих” продуктов уходящего десятилетия. Речь идет о Samsung Galaxy Note 7, который хоть и не оказался на вершине общего рейтинга, но среди непосредственно устройств и технологий все же оказался “самым главным”.

Напомним, что первые рецензии смартфона появились в сети 17 августа 2016 года, а уже к 1 сентября было официально зарегистрировано 35 случаев возгорания смартфона. В итоге именно Galaxy Note 7 стал ассоциироваться у пользователей с взрывом и возгоранием смартфонов, что для Samsung оказалось достаточно сильным репутационным ударом.