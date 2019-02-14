Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 уже можно купить в России

Дисплей занимает 93,4% передней панели смартфона. Сдвинув экран вниз можно сделать селфи, получить доступ к значкам приложений, и так далее. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой 24+2 Мп и двойной основной камерой 12+12 Мп с широкоугольным и телефото модулями. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч. Задняя панель выполнена из керамики.