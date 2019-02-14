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Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 уже можно купить в России

По цене 44 990 рублей

Компания Xiaomi начала в России продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, выполненного в форм-факторе слайдера.

Изначально он дебютировал осенью прошлого года в Китае. В России смартфон предлагается в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 44 990 рублей. Доступные цвета — чёрный, синий и зелёный. Беспроводная зарядка мощностью 10 Вт идёт в комплекте.

Дисплей занимает 93,4% передней панели смартфона. Сдвинув экран вниз можно сделать селфи, получить доступ к значкам приложений, и так далее. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой 24+2 Мп и двойной основной камерой 12+12 Мп с широкоугольным и телефото модулями. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч. Задняя панель выполнена из керамики.

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