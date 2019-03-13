Флагманский смартфон Sony Xperia 1 появился в предзаказе

Компания Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 на выставке MWC 2019 в конце февраля, но не сообщила тогда цен на него. Смартфон начал появляться в предзаказе.
Так, в Великобритании у ритейлера Clove он предлагается за 849 фунтов стерлингов, что составляет около 1100 долларов, а у американского Amazon — за 999,99 доллара. Интересно, что у Amazon сроки доставки выставлены как «до 31 декабря 2019 года». На самом деле, его продажи должны начаться во втором квартале.
Смартфон оснащается OLED-дисплеем 4K HDR с соотношением сторон 21:9, точное разрешение составляет 3840х1644 пикселей. Основная камера тройная на 12 Мп у каждого модуля, оптика — широкоугольная, телефона и сверхширокоугольная. Съёмка может быть осуществлена в разрешении 4K HDR с частотой 24 кадра в секунду и в формате 21:9. Есть функция Cinema Pro и готовые пресеты цветокоррекции. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч. Есть USB Type-C, но нет 3,5-мм разъёма для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце.