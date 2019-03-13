Флагманский смартфон Sony Xperia 1 появился в предзаказе

Компания Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 на выставке MWC 2019 в конце февраля, но не сообщила тогда цен на него. Смартфон начал появляться в предзаказе.

Так, в Великобритании у ритейлера Clove он предлагается за 849 фунтов стерлингов, что составляет около 1100 долларов, а у американского Amazon — за 999,99 доллара. Интересно, что у Amazon сроки доставки выставлены как «до 31 декабря 2019 года». На самом деле, его продажи должны начаться во втором квартале.