Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с тройной камерой рассекречен до анонса

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia 1, пока не представленного производителем официально.

По данным источника, смартфон будет называться именно Xperia 1, а не Xperia XZ4, как предполагалось ранее. На изображении смартфон показан в фиолетовом цветовом варианте. Хорошо видны его особенности — вытянутый безрамочный дисплей с соотношением сторон 21: 9, сканер отпечатков пальцев на правом торце и тройную камеру с вертикальной организацией на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, Sony Xperia XZ4 оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношение сторон 21:9, разрешением Quad HD+ (3360 x 1440 пикселей), поддержкой HDR и защитным стеклом Gorilla Glass 5, основной камерой с сенсорами на 16 Мп, 52 Мп и 0,3 Мп ToF.

Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4400 мАч. Смартфон сохранил защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Он работает под управлением операционной системой Android 9 Pie. Размеры составляют 167 x 72 x 8,2 мм, а вес — 191 грамм. Смартфон будет доступен в чёрном, серебристом, синем и фиолетовом цветовых вариантах. Цена составит около 900 евро.

Официальный дебют Sony Xperia XZ4 состоится на мероприятии 25 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.