Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra заряжается при 80 Вт вместо заявленных 120

Соответствующее тестирование провели эксперты портала Android Authority - согласно их исследованию, Mi 10 Ultra получает заряд мощностью 92.3 Вт, но почти сразу же переходит в режим зарядки на 86.4 Вт. При этом сам смартфон принимает и того меньше - около 80.1 Вт, заряжаясь при этом от 0 до 100% за 21 минуту.

Таким образом, энтузиастам в очередной раз удалось убедиться в том, что зачастую у производителей маркетинговые слоганы имеют мало общего с реальностью. С другой стороны, Mi 10 Ultra все еще заряжается за 21 минуту, что соответствует заявлениям самой Xiaomi, так что стоит ли ругать компанию за “приукрашивание” мощности заряда - вопрос остается открытым.