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Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 с подэкранной фронтальной камерой появился на первых неофициальных рендерах

Выглядит устройство, конечно, крайне футуристично
До анонса нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11 — осталось чуть более полугода, так как вероятнее всего, устройство представят в первые месяцы 2021 года. Но даже несмотря на это, устройство с подэкранной фронтальной камерой уже появилось на первых неофициальных рендерах.

Источником материала стал онлайн-ресурс igeekphone.com, на котором и были опубликованы изображения новинки. Судя по ним, устройство получит максимально безрамочный дизайн, которого удастся добиться благодаря подэкранной фронтальной камере. Напомним, что судя по последним данным, подобная технология должна появиться в первых серийных смартфонах уже до конца текущего года, а это значит, что Xiaomi Mi 11, выход которого состоится в феврале-марте года следующего, вполне может получить еще более улучшенную версию данной технологии.

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Выглядит подобный дизайн, конечно, подстать 2021 году...

Из прочего стоит отметить, что источник утверждает буквально следующее: смартфон получит аж 190 Мп основную камеру и процессор Snapdragon 875 в качестве основы. И если в последнее очень даже охотно верится, то вот первое вызывает достаточно явные сомнения.

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