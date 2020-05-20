Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 с подэкранной фронтальной камерой появился на первых неофициальных рендерах

Источником материала стал онлайн-ресурс igeekphone.com, на котором и были опубликованы изображения новинки. Судя по ним, устройство получит максимально безрамочный дизайн, которого удастся добиться благодаря подэкранной фронтальной камере. Напомним, что судя по последним данным, подобная технология должна появиться в первых серийных смартфонах уже до конца текущего года, а это значит, что Xiaomi Mi 11, выход которого состоится в феврале-марте года следующего, вполне может получить еще более улучшенную версию данной технологии.