Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 с подэкранной фронтальной камерой появился на первых неофициальных рендерах
Источником материала стал онлайн-ресурс igeekphone.com, на котором и были опубликованы изображения новинки. Судя по ним, устройство получит максимально безрамочный дизайн, которого удастся добиться благодаря подэкранной фронтальной камере. Напомним, что судя по последним данным, подобная технология должна появиться в первых серийных смартфонах уже до конца текущего года, а это значит, что Xiaomi Mi 11, выход которого состоится в феврале-марте года следующего, вполне может получить еще более улучшенную версию данной технологии.
Из прочего стоит отметить, что источник утверждает буквально следующее: смартфон получит аж 190 Мп основную камеру и процессор Snapdragon 875 в качестве основы. И если в последнее очень даже охотно верится, то вот первое вызывает достаточно явные сомнения.