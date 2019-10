Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Отмечается, что флагман получил возможность обновиться далеко не в первую очередь. Первостепенно обновленная оболочка стала доступна для целого ряда смартфонов от Xiaomi, таких как Mi Max 3, Mi Mix 2, Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi K20 и Mi 8 SE. Новое обновление касается интерфейса устройства, пакетов приложений Mi Go и Mi Work, цветовой и звуковой составляющей. Также изменения произошли и в функции Always On Display.

Известно, что на сегодняшний день обновление фирменной оболочки от Xiaomi могут себе позволить только пользователи китайской прошивки. Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.