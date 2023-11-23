Флагманский смартфон Xiaomi Redmi K70 получит «ледяное охлаждение»

Этот флагман обещает стать настоящим прорывом благодаря инновационной системе охлаждения, получившей название «Ice Seal Cooling».

Кроме того, Redmi K70 Pro будет оснащен функцией температурного контроля на базе искусственного интеллекта, которая обещает поднять планку пассивного охлаждения на новый уровень, демонстрируя эволюцию технологий охлаждения.

Этот смартфон также станет одним из первых на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3, что значительно улучшит его ИИ-производительность, а также производительность CPU и GPU.

Согласно предварительной информации, Redmi K70 Pro откажется от 8 ГБ оперативной памяти в пользу стартовой конфигурации в 12 ГБ. Цена новинки пока остается неизвестной, но ожидается, что она будет анонсирована на официальной презентации, запланированной на 29 ноября.