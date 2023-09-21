Флагманский смартфон Xiaomi Redmi K70 Pro получит самый мощный процессор начала 2024 года

Устройство набрало 1100 очков в одноядерном тесте и 5150 очков в многоядерном. Такой результат стал возможным благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm с пиковой тактовой частотой 3,19 ГГц.

Новинка будет работать под управлением Android 14 прямо из коробки. Что же до хранения данных, то Redmi K70 Pro сможет предложить до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ внутреннего накопителя стандарта UFS 4.0.

Аккумулятор смартфона будет на 5120 мАч и получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Отметим, что впервые в истории линейки Redmi K, устройство может получить телескопический датчик в камере. Кроме того, устройство будет оснащено встроенным сканером отпечатков пальцев и множеством опций подключения, включая 5G, 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth.