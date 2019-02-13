Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro готовится к выходу в России

Сертификация ЕЭК подтверждает готовность гаджета к скорому релизу. По предварительным данным, Axon 10 Pro оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2248 пикселей), двойной основной камерой 16+20 Мп, 24-мегапиксельной фронтальной камерой и ёмким аккумулятором на 4300 мАч с технологией быстрой зарядки.

Официальный дебют ZTE Axon 10 Pro ожидается выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.