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Флагманский Sony Xperia 1 с 4К экраном упал в цене
Его стоимость упала на 202 доллара
Буквально в феврале 2019 года компания Sony показала свой флагманский смартфон Sony Xperia 1, ключевой особенностью которого стал OLED 4K HDR экран. На старте продаж он имел стоимость 950 долларов, а уже сейчас его цена подешевела до рекордной отметки.
Напомним, что смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 3300 мАч. Устройство оборудовано защитой от влаги и пыли IP68, двумя стереодинамиками, а также основной камерой на 12 Мп.
На данный момент устройство можно приобрести всего за 748 долларов, а это на 202 доллара ниже, чем стоимость смартфона в начале продаж.