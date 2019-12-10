Флагманский Sony Xperia 1 с 4К экраном упал в цене

Напомним, что смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 3300 мАч. Устройство оборудовано защитой от влаги и пыли IP68, двумя стереодинамиками, а также основной камерой на 12 Мп.

На данный момент устройство можно приобрести всего за 748 долларов, а это на 202 доллара ниже, чем стоимость смартфона в начале продаж.