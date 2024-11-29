Флагманский Vivo iQOO 13 получил звание одного из самых автономных смартфонов в истории GSMArena

При смешанной нагрузке устройство смогло продержаться 18 часов и 3 минуты, что является рекордом для Android-гаджетов. Лишь iPhone 16 Plus превосходит его по этому показателю.

Дополнительные испытания подтвердили высокий уровень автономности смартфона. В режиме телефонных звонков iQOO 13 работает почти 37 часов, при просмотре видео — более 20 часов, а в интернете устройство выдерживает свыше 17 часов.

Даже для игр смартфон предлагает впечатляющее время работы — более 11 часов.

Благодаря батарее емкостью 6000 мАч и поддержке 120-ваттной зарядки устройство полностью заряжается за 32 минуты.

Эти показатели делают iQOO 13 не только мощным флагманом, но и одним из лучших смартфонов для тех, кто ценит длительное время работы без подзарядки.