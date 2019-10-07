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Флагманский Vivo NEX 3 с экраном-водопадом обогнал iPhone 11 в фото-сравнении
По крайней мере так считает автор тестирования
Популярный в сети интернет-инсайдер Бен Гескин опубликовал собственное сравнение фото-возможностей двух новинок: NEX 3 от китайской Vivo и iPhone 11 от Apple.
Для тех кто мог забыть, напомним, что основная камера Vivo Nex 3, в отличие от камеры iPhone 11, состоит из трех модулей: главного в лице Samsung ISOCELL Bright GW1 с разрешением 64 Мп, 13-мегапиксельного широкоугольного модуля и телеобъектива с разрешением 13 Мп. Основная же камера смартфона от Apple получила двойной модуль, причем разрешение каждой матрицы составляет по 12 Мп. Объективы здесь следующие: широкоугольный и ультраширокоугольный с диафрагмой F/1,8 и F/2,4 соответственно.
Само собой, качество фото в большинстве своем дело субъективное, так что решать, какой смартфон показал себя лучше остается только вам. От себя лишь добавим, что автор снимков склоняется к варианту, что Vivo NEX 3 показал себя лучше в данном сравнении.
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