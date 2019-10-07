Флагманский Vivo NEX 3 с экраном-водопадом обогнал iPhone 11 в фото-сравнении

Для тех кто мог забыть, напомним, что основная камера Vivo Nex 3, в отличие от камеры iPhone 11, состоит из трех модулей: главного в лице Samsung ISOCELL Bright GW1 с разрешением 64 Мп, 13-мегапиксельного широкоугольного модуля и телеобъектива с разрешением 13 Мп. Основная же камера смартфона от Apple получила двойной модуль, причем разрешение каждой матрицы составляет по 12 Мп. Объективы здесь следующие: широкоугольный и ультраширокоугольный с диафрагмой F/1,8 и F/2,4 соответственно.