Флагманский Xiaomi 13 получит стильную коричневую модификацию

Флагманский Xiaomi 13 получит стильную коричневую модификациюВозможно даже из кожи
В декабре Xiaomi представит свежую флагманскую линейку — Xiaomi 13. Об этом говорят множество инсайдов, на это же намекает и сама компания.
Теперь же стало известно, что помимо привычных белой и чёрной цветовой версии, представлена будет и необычная, коричневая. Причём блок основной камеры у данного модификации будет белым, что придаст устройству ещё большей эстетичности.
Возможно, что основным материалом корпуса этой вариации XIaomi 13 станет кожа. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, посмотрев на соответствующий рендер:
Напомним, что ранее в Сети также всплыли результаты тестирования новинки в Geekbench 5. Там устройство на базе Snapdragon 8 Gen 2 с 12 ГБ оперативной памяти набрало 1497 и 5089 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.