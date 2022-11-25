Флагманский Xiaomi 13 получит стильную коричневую модификацию

Теперь же стало известно, что помимо привычных белой и чёрной цветовой версии, представлена будет и необычная, коричневая. Причём блок основной камеры у данного модификации будет белым, что придаст устройству ещё большей эстетичности.

Возможно, что основным материалом корпуса этой вариации XIaomi 13 станет кожа. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, посмотрев на соответствующий рендер: