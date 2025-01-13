Флагманский Xiaomi 15 Ultra получит поддержку спутниковой связи

Флагманский Xiaomi 15 Ultra получит поддержку спутниковой связиПричем есть, вроде, и модель без такой возомжности
Это станет важным шагом для линейки Ultra, предлагая возможность совершать звонки через спутниковую сеть как стандартную функцию.
Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Xiaomi зарегистрировала два варианта Xiaomi 15 Ultra в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.
Один из них (25010PN30C) будет поддерживать не только спутниковые звонки через сеть Tiantong, но и отправку сообщений через спутниковую сеть Beidou. Второй вариант (25019PNF3C) такой функции лишен.
Предполагается, что Xiaomi 15 Ultra появится на рынке уже в феврале 2025 года, опередив своих основных конкурентов, таких как Oppo Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra.
Ожидается, что смартфон сохранит основные дизайнерские черты предыдущей модели 14 Ultra, но предложит более прочный дисплей, улучшенные камеры от Leica и мощный чип Snapdragon 8 Elite.