Флагманский Xiaomi Mi 10 Ultra научили устанавливать игры в оперативную память

Один из последних флагманов компании хоть и получил постоянную память стандарта UFS 3.1, она все равно не в состоянии сравниться по скорости работы с LPDDR5-памятью, сообщил в китайской соцсети Weibo работник Xiaomi Цзэн Сюэчжун. Так, UFS 3.1 способна добиться результата в 1,700 МБ/с, то LPDDR5 достигает значений в 44 ГБ/сек! Именно это позволяет игре установиться и загрузиться из оперативной памяти в два раза быстрее, чем из постоянной, отметил представитель китайского техногиганта. Вышеописанная функция называется “Быстрая установка” и доступна в утилите Mi Gaming Center.

Стоит отметить, что исходя из слов специалиста, у компании есть планы по реализации подобной возможности и в дальнейших смартфонах. Возможно даже, что “Быстрая установка” появится и в выпущенных ранее устройствах компании - нужно лишь, чтобы у девайса было достаточное для этого количество оперативной памяти.