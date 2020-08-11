Флагманский Xiaomi Mi 10 Ultra показали на "живых" фото накануне анонса

В популярной китайской соцсети Weibo неизвестный пользователь продемонстрировал, как будет выглядеть новинка от Xiaomi. Судя по имеющимся фото, можно понять, что в продажу поступит сразу несколько версий устройства, в том числе и с 12 ГБ оперативной памяти. Работать смартфон будет на базе Android 10 с установленной поверх оболочкой MIUI 12. Фронтальная камера расположится в аккуратном вырезе прямо в дисплее, а основная камера будет представлена из блока с четырьмя модулями. Самой же главной фишкой новинки должна стать быстрая проводная зарядка на 120 Вт, которая, судя по последним данным, станет самой быстрой в 2020 году.