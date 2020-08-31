Флагманский Xiaomi Mi 10T Pro со 108 Мп камерой и 144 Гц экраном приятно удивит ценой

Совсем недавно (на прошлой неделе) в сети появилась информация о том, что уже в ближайшее время Xiaomi представит свой новый флагман — Xiaomi Mi 10T Pro, который должен прийти на замену прошлогоднему хиту Mi 9T Pro. Сейчас же стало известно, что новинка не только получит 108 Мп камеру и экран с частотой обновления 144 Гц, но удивит приятной ценой.