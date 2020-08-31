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Флагманский Xiaomi Mi 10T Pro со 108 Мп камерой и 144 Гц экраном приятно удивит ценой
Что самое интересное, речь даже не о цене китайской версии смартфона
Совсем недавно (на прошлой неделе) в сети появилась информация о том, что уже в ближайшее время Xiaomi представит свой новый флагман — Xiaomi Mi 10T Pro, который должен прийти на замену прошлогоднему хиту Mi 9T Pro. Сейчас же стало известно, что новинка не только получит 108 Мп камеру и экран с частотой обновления 144 Гц, но удивит приятной ценой.
Так, если верить данным проверенных интернет-инсайдеров, грядущий флагман Xiaomi будет продаваться на индийском рынке по цене около 475 долларов или 35 тыс рублей. Учитывая, что слухи приписывают Mi 10T Pro процессор Snapdragon 865 в качестве “основы”, емкий аккумулятор на 5 000 мАч и полноценный AMOLED-дисплей с рекордной для компании частотой обновления экрана, данную цену никак иначе, кроме как щедростью, назвать нельзя.
Стоит отметить, что несмотря на достаточно большое количество информации о новинке в сети (в том числе и фото), более-менее точной информации о дате ее выхода, к сожалению, все еще нет.