Флагманский Xiaomi Mi 11 оказался худшим по автономности в популярном рейтинге DxOMark

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Сегодня в 17:01
Флагманский Xiaomi Mi 11 оказался худшим по автономности в популярном рейтинге DxOMarkС очень грустными 34 баллами
За последние пять лет популярный рейтинг DxOMark успел не раз дискредитировать себя. Но несмотря на это, многие продолжают следить за её тестами новых устройств.
И вот, очередная проверка, проведённая специалистами конторы показала, что флагман Xiaomi Mi 11 является худшим в её рейтинге по части автономности. Здесь смартфон смог набрать лишь 34 балла. Общий результат не улучшила даже быстрая зарядка, принесшая аппарату 84 балла.
Напомним, что Mi 11 получил батарею на 4600 мАч, что не так уж и мало. Но из-за использования крайне слабой с точки зрения энергоэффективности платформы Snapdragon 888, устройство способно прожить от одного заряда слишком ограниченное количество времени.
Не улучшает ситуацию и 120 Гц дисплей на 6,81 дюймов.
Отметим, что специалисты DxOMark зафиксировали на смартфоне время работы в 1 день и 12 часов. При этом от 0 до 100% он зарядился всего за 56 минут.