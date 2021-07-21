Флагманский Xiaomi Mi 11 оказался худшим по автономности в популярном рейтинге DxOMark

И вот, очередная проверка, проведённая специалистами конторы показала, что флагман Xiaomi Mi 11 является худшим в её рейтинге по части автономности. Здесь смартфон смог набрать лишь 34 балла. Общий результат не улучшила даже быстрая зарядка, принесшая аппарату 84 балла.

Напомним, что Mi 11 получил батарею на 4600 мАч, что не так уж и мало. Но из-за использования крайне слабой с точки зрения энергоэффективности платформы Snapdragon 888, устройство способно прожить от одного заряда слишком ограниченное количество времени.