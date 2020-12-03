Флагманский Xiaomi Mi 11 покажут до конца 2020 года

Благую весть принес популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте. Если это так, то теперь становится ясно, почему глава Xiaomi заявил, что компания выпустит первый смартфон на базе новейшего Snapdragin 888 - другие вендоры просто не успеют предложить своего решения.

Напомним, что последние утечки утверждают, что Xiaomi Mi 11 получит 120 Гц дисплей и разрешение QuadHD+. Также инсайдеры сообщали, что устройство может стать первым массовым продуктом компании, которое получит поддисплейную фронтальную камеру.