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Флагманский Xiaomi Mi 11 покажут до конца 2020 года
Китайский производитель решил выпустить сразу два номерных флагмана за год?
Некоторое время назад в сети ходили слухи о том, что Xiaomi готовит анонс своего нового флагманского смартфона Mi 11 в январе 2021 года. Но, как оказалось, фанаты компании могут возрадоваться - устройство покажут до конца 2020 года.
Благую весть принес популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте. Если это так, то теперь становится ясно, почему глава Xiaomi заявил, что компания выпустит первый смартфон на базе новейшего Snapdragin 888 - другие вендоры просто не успеют предложить своего решения.
Напомним, что последние утечки утверждают, что Xiaomi Mi 11 получит 120 Гц дисплей и разрешение QuadHD+. Также инсайдеры сообщали, что устройство может стать первым массовым продуктом компании, которое получит поддисплейную фронтальную камеру.