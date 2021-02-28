Флагманский Xiaomi Mi 11 сравнили по производительности с Redmi K40 Pro

Для сравнения были взяты одинаковые по объему оперативной и встроенной памяти модели. Причем Xiaomi Mi 11, равно как и Redmi K40 Pro, получил накопитель UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5. Несмотря на то, что оба смартфона выдали хорошие результаты, лидер, все же, определился.

В тесте CPU Xiaomi Mi 11 набрал 192 439 баллов, тогда как Redmi K40 Pro - 204 623, тогда как во время тестирования GPU Xiaomi Mi 11 удалось набрать 297 398 баллов против 318 177 Redmi K40 Pro. Также смартфоны сравнивали по памяти и ИИ. В первом случае победителем стал Xiaomi Mi 11 с 98 982 балла, тогда как во втором Redmi K40 Pro вновь оказался впереди. Очевидно, что лидером стал недавно представленный Redmi K40 Pro. Его общая производительность составила 717 862 балла, тогда как показатель Xiaomi Mi 11 составил 685 491 балл.