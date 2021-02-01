Флагманский Xiaomi Mi 11 Ultra получит 2К дисплей и увеличенную батарею

Китайский интернет-инсайдер Digital Chat Station рассказал о том, какой будет новинка, пишет Gizchina. Судя по его словам, 2К дисплей смартфона получит частоту обновления 120 Гц, а ёмкость аккумулятора составит более 5000 мАч. Также в устройстве ожидается поддержка 67 Вт беспроводной зарядки и флагманского чипа Snapdragon 888.

Напомним, что на 8 февраля запланирован анонс глобальной версии прошивки MIUI 12,5 и смартфона Mi 11. Возможно, тогда же нам покажут Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. По крайней мере, такой сюрприз был бы вполне в духе Xiaomi.