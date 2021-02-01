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Флагманский Xiaomi Mi 11 Ultra получит 2К дисплей и увеличенную батарею
Интересно, покажут ли устройство вместе с MIUI 12,5 и Mi 11 Global?
В конце прошлого года Xiaomi показала свой последний на сегодняшний день флагман — Xiaomi Mi 11. Практически сразу после анонса в сети начали ходить разговоры о Pro-версии девайса. Но, внезапно, стало известно, что компания также работает и над Mi 11 Ultra с 2К дисплеем и увеличенной батареей.
Китайский интернет-инсайдер Digital Chat Station рассказал о том, какой будет новинка, пишет Gizchina. Судя по его словам, 2К дисплей смартфона получит частоту обновления 120 Гц, а ёмкость аккумулятора составит более 5000 мАч. Также в устройстве ожидается поддержка 67 Вт беспроводной зарядки и флагманского чипа Snapdragon 888.
Напомним, что на 8 февраля запланирован анонс глобальной версии прошивки MIUI 12,5 и смартфона Mi 11. Возможно, тогда же нам покажут Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. По крайней мере, такой сюрприз был бы вполне в духе Xiaomi.