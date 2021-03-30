Флагманский Xiaomi Mi 11 Ultra работает больше двух дней с 10% зарядки

Об этом рассказали представители компании, представив «режим выживания в дикой природе». Как пишет MyDrivers, его суть заключается в отключении основного экрана, оставив в рабочем состоянии лишь дополнительный. На нём можно выводить как текст сообщений, изображения (в том числе и GIF), а также информацию о погоде. Именно в таком режиме смартфон способен «протянуть» рекордное количество времени.

Напомним, что Mi 11 Ultra получил основной 6,81-дюймовый AMOLED-экран, чип Snapdragon 888 от Qualcomm в качестве основы. Также смартфон стал первым на рынке, который получил 50 Мп датчик от Samsung — Samsung GN2. Ёмкость аккумулятора новинки — 5000 мАч, есть быстрая зарядка (67 Вт). Стоимость базовой версии — 915 долларов (69 тыс рублей).