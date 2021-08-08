Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 оказался сверхпопулярным еще до выхода на рынок

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Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 оказался сверхпопулярным еще до выхода на рынокЕго заказали уже более 200 тысяч раз
Напомним, что выпустить флагманский Xiaomi Mi Mix 4 на рынок должны уже через четыре дня, однако сверхпопулярным смартфон оказался уже сейчас. Так, в Китае на него оформили предзаказ уже более 200 тысяч раз.
Причем интересно, что на данный момент неизвестна даже стоимость устройства, однако, как несложно догадаться, долгожданный флагман не будет дешевым. Предполагается, что минимальная стоимость составит 900 долларов или примерно 66 тыс рублей.
По данным источников, на JD.com было сформировано 150 000 заказов, тогда как на фирменный магазин Mi Mall пришлось еще 80 000. Отмечается, что на деле заказов куда больше, поскольку это не единственные площадки, которые предлагают оформить предзаказ на грядущую новинку.