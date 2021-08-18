Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятора

Чтобы включить новую функцию, нужно зайти в «Настройки», затем выбрать меню «Энергосбережение и аккумулятор», перейти в «Батарея» и активировать «Умную зарядку».

Напомним, что ёмкость аккумулятора Mi Mix 4 — 4500 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку на 120 Вт. Она позволяет восстановить батарею с 0 до 100% за 45 минут.