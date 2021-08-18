Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятора

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Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятораПолезная фишка, которой не хватает многим современным смартфонам
10 августа прошла крупная презентация Xiaomi. На ней, помимо всего прочего, компания представила свой свежий флагман — Xiaomi Mi Mix 4. Оказалось, что отличительной особенностью устройства является не только камера-невидимка, но кое-какая эксклюзивная функция.
Речь идёт о программной фишке, призванной увеличить срок службы батареи смартфона. Как пишет MyDrivers, суть функции заключается в интеллектуальной зарядке на основе ваших привычек по сну. Так, смартфон будет знать, во сколько вы обычно встаёте, и зарядится до конца лишь к моменту вашего пробуждения.
Чтобы включить новую функцию, нужно зайти в «Настройки», затем выбрать меню «Энергосбережение и аккумулятор», перейти в «Батарея» и активировать «Умную зарядку».
Напомним, что ёмкость аккумулятора Mi Mix 4 — 4500 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку на 120 Вт. Она позволяет восстановить батарею с 0 до 100% за 45 минут.