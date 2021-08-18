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Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятора

Полезная фишка, которой не хватает многим современным смартфонам
10 августа прошла крупная презентация Xiaomi. На ней, помимо всего прочего, компания представила свой свежий флагман — Xiaomi Mi Mix 4. Оказалось, что отличительной особенностью устройства является не только камера-невидимка, но кое-какая эксклюзивная функция.
Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятора

Речь идёт о программной фишке, призванной увеличить срок службы батареи смартфона. Как пишет MyDrivers, суть функции заключается в интеллектуальной зарядке на основе ваших привычек по сну. Так, смартфон будет знать, во сколько вы обычно встаёте, и зарядится до конца лишь к моменту вашего пробуждения.

Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получил эксклюзивную функцию увеличения срока службы аккумулятора

Чтобы включить новую функцию, нужно зайти в «Настройки», затем выбрать меню «Энергосбережение и аккумулятор», перейти в «Батарея» и активировать «Умную зарядку».

Напомним, что ёмкость аккумулятора Mi Mix 4 — 4500 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку на 120 Вт. Она позволяет восстановить батарею с 0 до 100% за 45 минут.