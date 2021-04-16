Флагманский Xiaomi Poco X3 Pro продается со скидкой

Напомним, что стоимость максимальной модификации - 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти - составляет на российском рынке 26 990 рублей. Сейчас же, на странице AliExpress-магазина XiaomiRussian Store глобальная версия Poco X3 Pro с 8/256 ГБ продается за 21 107 рублей. Версию с 6/128 ГБ можно ухватить за 18 988 рублей. Новые пользователи могут также получить купон, благодаря которому цена снизится еще на 150 рублей.

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